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    Казахстанским паломникам порекомендовали пользоваться услугами официальных туроператоров

    2 Февраля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Комитете индустрии туризма рекомендует паломникам пользоваться услугами официальных туроператоров. Это связано с обращениями, поступившими от туристов. Некоторые из них оказались в сложной ситуации в городах Мекка и Медина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    Паломники оказались в сложной ситуации из-за того, что туркомпании, деятельность которых не зарегистрирована официально, не выполнили свои обязательства.

    «К примеру, в Комитет индустрии туризма поступили жалобы на туристическую компанию «Kausar travel». При этом у компании отсутствует лицензия на туроператорскую деятельность. Она зарегистрирована в качестве турагентства, соответственно не имела права заниматься туроператорской деятельностью. Поэтому мы направили письма в Министерство внутренних дел и в Комитет государственных доходов Министерства финансов для защиты интересов туристов и принятия необходимых мер. Также мы призываем туристов запрашивать у туроператоров документы, подтверждающие наличие лицензии», - отметил председатель Комитета индустрии туризма при МКС Дастан Рыспеков.

    По правилам, ежегодно между религиозным объединением и принимающей страной составляется соглашение для осуществления туроператорской деятельности. Также туроператорам в сфере религиозного туризма необходимо иметь договор, заключенный с банком второго уровня в пользу администратора системы гарантирования прав граждан РК.

    При объединении «Духовное управление мусульман Казахстана» работает Call-центр, где желающие могут получить ответы на актуальные вопросы, позвонив по номеру +7 7172 33-30-30.

    Ранее сообщалось, что около 50 паломников стали жертвами мошенников, обещавших путевки в Мекку и Медину.


    Фото: i.ytimg.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туризм Религия Минкультуры
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