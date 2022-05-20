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    Казахстанским аптекам выписано более 500 тыс. тенге штрафов за превышение цен

    20 Мая 2022, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С декабря 2021 года по 2022 год выявлено четыре факта превышения предельных цен аптеками. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях предотвращения дефицита лекарственных средств (ЛС) в 2022 году в регионах функционируют стабилизационные фонды ЛС, а также сформирован запас ЛС в крупных оптовых аптечных складах, пользующихся высоким спросом у населения. В целом по республике отмечен рост цен на ЛС, но не выше предельных. За период с декабря 2021 года по 2022 год выявлено четыре факта превышения предельных цен в розничной реализации, с наложением штрафа на сумму 593 620 тенге, уголовных правонарушений не зарегистрировано. Фактов превышения дистрибьюторами оптовых предельных цен на ЛС не установлено», - сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос МИА «Казинформ».

    Как заверили в ведомстве, Министерством создаются необходимые условия для здоровой конкуренции, направленные на качество лекарственной помощи и снижению цен.

    «В рамках экстренных мер по недопущению дефицита ЛС в оптовой и розничной реализации по республике, Министерством проводится еженедельный мониторинг по наличию ЛС в оптовой и розничной сети, а также по превышению установленных предельных цен на ЛС. По состоянию на 6 мая текущего года, согласно проводимого мониторинга, имеется достаточный ассортимент и количество запасов ЛС (на 1- 2 месяца), в ассортименте крупных оптовых складов имеется около 70% наименований ЛС, зарегистрированных в Государственном реестре, а именно около 70 млн упаковок по 5 тыс. наименований», - говорится в ответе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Здравоохранение Цены и тарифы
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