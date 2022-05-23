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    Казахстанских туристов незаконно задержали в Самарканде с применением спецсредств

    23 Мая 2022, 13:43

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники УВД Самарканда незаконно задержали казахстанских туристов и злоупотребили полномочиями по применению специальных технических средств. Об этом в Telegram-канале МВД Узбекистана сообщил руководитель пресс-службы ведомства Шохрух Гиясов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ночь с 20 на 21 мая 2022 года сотрудники патрульно-постовой службы УВД города Самарканда, привлеченные для несения службы в ночное время, в процессе проверки личности туристов на улице Мирзо Улугбека, грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств», - заявил официальный представитель МВД.

    Он добавил, что по данному факту службой личной безопасности МВД Республики Узбекистан совместно с органами прокуратуры проводится служебная проверка. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности и отстранении от службы всех сотрудников, нарушивших закон, а также их руководителей.

    Согласно информации об инциденте, опубликованном в Instagram-канале «Черный список Ташкента», в ночь на 21 мая в Самарканде сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких туристов, в том числе прибывших из Казахстана, и с применением электрошокеров принудительно доставили их в участок для установления личности, несмотря на наличие у них документов. При этом, правоохранители сослались на действующий в Самарканде «комендантский час».

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Туризм Происшествия Права человека Узбекистан МВД РК
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