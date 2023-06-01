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    Казахстанские женщины бесплатно обучатся IT-профессиям

    1 Июня 2023, 19:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Astana Hub совместно с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан обучат 2000 женщин, желающих работать в сфере IT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Astana Hub.

    Нетрудоустроенные женщины старше 18 лет смогут подать заявку на участие в программе IT-Aiel и обучиться курсам No Code School, Freelance School, а также базовой компьютерной грамотности. Приступить к освоению нового дела участницы смогут 1 августа в формате онлайн на казахском и русском языках. Программа включает в себя вебинары, воркшопы, прямые эфиры, Q&A-сессии.

    По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК в стране 967 тысяч женщин трудоспособного возраста, 34% из которых - не работают. Высшее образование имеют 41,4% женщин трудоспособного возраста.

    Исследование, проведенное Coursera в партнерстве с IFC и Европейской комиссией, показало, что 45% всех женщин, а также 60 % женщин, ухаживающих за детьми, сказали, что им пришлось бы отложить или прекратить учебу, если бы онлайн-обучение было невозможно. Именно поэтому программа IT-Aiel имеет огромную ценность и значимость для нетрудоустроенных женщин.

    Чтобы принять участие в проекте, необходимо подать заявку на сайте. По итогам обучения все выпускницы получат электронный подтверждающий сертификат. 100 лучших участников программы будут приглашены на торжественную церемонию вручения сертификатов по окончанию курса.

    Прием заявок продлится до 15 июля.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Связь, ТВ, IT Общество
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