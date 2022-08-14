Казахстанские юниоры стали чемпионами международных турниров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Очередная игровая неделя на турнирах серии Tennis Europe и ITF Juniors выдалась успешной для наших юных теннисистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В Душанбе на турнире серии ITF Juniors среди игроков до 18 лет абсолютным чемпионом стал Виталий Зацепин. В финале одиночки карагандинец разгромил Максима Гончарова (Россия) 6:2, 6:1, а в матче за титул парного разряда Виталий с Максимусом Вонгом из Сингапура обыграл россиян Мирата Аминева/Карима Газизова – 6:2, 6:1.

Хороших результатов добились воспитанники академии Team Kazakhstan на юниорском турнире серии ITF категории «Супер» в ЮАР. Жанель Рустемова в дуэте с Ярославой Барташевич (Франция) в финале уступили первой паре соревнования – Софье Костулас (Бельгия)/Луча Удварди (Венгрия) – 0:6, 3:6. В одиночном разряде сразу трое казахстанцев дошли до четвертьфиналов. Аружан Сагандыкова в четырехчасовом триллере уступила третьей ракетке мира юниорского рейтинга бельгийке Софье Костулас со счетом 7:5, 4:6, 4:6. Впоследствии уроженка Генка выиграла престижный турнир. Сандугаш Кенжибаева также оказала достойное сопротивление 14-й ракетке мира юниорского рейтинга француженке Ярославе Барташевич, уступив ей 2:6, 6:4, 5:7. У юношей Максим Батютенко свой четвертьфинальный матч не смог доиграть из-за небольшой травмы, полученной в первом сете.

Продолжают покорять турниры Европы наши юниоры в возрасте до 12 и 14 лет. Так на соревновании в Черногории второй категории среди игроков до 12 лет первая ракетка Казахстана в своем возрасте Линара Булешева стала чемпионкой парного разряда и финалисткой одиночки. Юная казахстанка в дуэте с румынкой Алексией Брабате победила своих соотечественниц Софью Кирову/Алису Королеву со счетом 6:4, 6:3. В матче за титул одиночного разряда Линара в борьбе уступила россиянке Еве Калидиной – 5:7, 2:6. Среди юношей Жанторе Санжарулы также стал победителем пары и финалистом одиночки. В дуэте с еще одним казахстанцем Александром Софрыгиным они были сильнее Владислава Чибураева/Сен-Хван Ким – 6:1, 6:3.

В Ереване на турнире серии Tennis Europe третьей категории среди игроков до 14 лет казахстанец Ярослав Пшеничный в дуэте с другим нашим теннисистом Олжасом Есеналы в матче за титул уверенно обыграли россиян Ивана Молгина/Михаила Волковича со счетом 6:1, 6:3. В решающей игре одиночки Ярослав уступил Матвею Рыбину (Россия) 1:6, 5:7.

И на турнире ТЕ второй категории в немецком Рутесхайме София Исакова стала финалисткой. Казахстанка в матче за титул уступила первой ракетке соревнования Лучие Сламениковой из Чехии со счетом 3:6, 2:6.



