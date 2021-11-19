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    Казахстанские военные участвуют в совместном учении Hamkorlik-2021 в Узбекистане

    19 Ноября 2021, 22:18

    ТЕРМЕЗ. КАЗИНФОРМ - Открытие совместного учения состоялось на окружном полигоне «Термез» на юге Узбекистана. Воинские подразделения вооруженных сил Казахстана и Узбекистана отработают совместные задачи, направленные на слаживание контингентов и повышение уровня их взаимодействия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В нем принимают участие свыше 100 казахстанских военнослужащих, задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты.

    В ходе учения казахстанские подразделения выполнят задачи по проведению поисково-разведывательных действий, отработке вопросов предотвращения внезапного нападения наземного противника, уничтожения его передовых отрядов, отражению наступления и последующей ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также эвакуации с поля боя раненых и вышедшей из строя техники.

    «Учение позволит повысить координацию и уровень взаимодействия войск двух стран в ходе решения различных учебно-боевых задач», – отметил заместитель главнокомандующего – начальник главного штаба Сухопутных войск генерал-майор Каныш Абубакиров.

    Совместное учение «Hamkorlik-2021» продлится до 24 ноября.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Учения Армия Узбекистан
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