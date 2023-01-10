Казахстанские военнослужащие приняли участие в совместном учении в Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очередное совместное казахстанско-индийское учение «КазИнд» прошло в Индии. От казахстанских Вооруженных сил в нем приняли участие военнослужащие регионального командования «Юг», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе учений, проведенных в рамках реализации плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Индии, были сформированы две сводные смешанные роты.

На протяжении двух недель участники отрабатывали различные элементы боевых действий в условиях сложной незнакомой местности.

В ходе учения прошли занятия по инженерно-саперной подготовке, где военнослужащие ознакомились с образцами самодельных взрывных устройств, мин-ловушек и других взрывчатых веществ. Также принимающей стороной было организовано показное занятие по организации патрулирования и организации засад.

Особое внимание было уделено правилам ориентирования и выживания в специфических природных и климатических условиях. А в ходе основного этапа военнослужащие выполняли учебно-боевые задачи в условиях джунглей. После десантирования с вертолета по фалу воины отработали действия с применением оружия.

Кроме того, в рамках учения были организованы состязания на выносливость по преодолению дистанции в 6 км по пересеченной местности с оружием и снаряжением весом 10 кг. Первым к финишу пришёл старший сержант Алдияр Мухамадиев, сержант взвода танковой бригады Гвардейского гарнизона.

Как отметили представители казахстанской стороны, участие в совместном учении «КазИнд-2022» позволило военнослужащим ознакомиться с методикой боевой подготовки коллег из Индии, повысить свою боевую выучку и показать профессиональное мастерство в условиях абсолютно незнакомой местности.

Следует отметить, что казахстанско-индийское учение «КазИнд» состоялось уже в четвертый раз. Впервые такое учение прошло в 2018 году на полигоне «Матыбулак» Жамбылской области. После этого совместные маневры в 2019 году проводились в индийском штате Уттаракханд, а в 2021 году на полигоне регионального командования «Юг» «Айша-Биби».

Фото: gov.kz



