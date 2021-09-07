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    Казахстанские военнослужащие принимают участие в учении «Рубеж-2021»

    7 Сентября 2021, 00:59

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане на учебном центре «Эдельвейс» проводится совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ. В нем задействованы десантно-штурмовые подразделения Казахстана на штатной боевой технике, многофункциональные истребители Су-30 СМ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В совместных тренировках принимают участие оперативные группы и воинские контингенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

    Цели маневров – совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления коллективных сил ОДКБ, а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной операции.

    Напомним, что Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности предназначены для выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств - членов ОДКБ, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Учения Армия Кыргызстан
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