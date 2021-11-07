Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Казахстанские военнослужащие примут участие в учениях «Нерушимое братство-2021»

    7 Ноября 2021, 15:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Вооруженных сил Республики Казахстан прибыли в Российскую Федерацию для участия в учениях с Миротворческими силами ОДКБ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Открытие учений состоится 8 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища.

    Основная задача учения – повышение слаженности воинских частей и подразделений, входящих в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ при проведении операции по поддержанию мира.

    Группировке Коллективных сил ОДКБ предстоит отрабатывать задачи по подготовке и ведению миротворческой операции. В число учебно-боевых задач миротворцев входит работа в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование находящегося в кризисном районе населенного пункта и организация службы на блокпостах. В заключительной части учения боевыми подразделениями группировки Коллективных сил будет произведены штурм здания, занятого «боевиками», освобождение захваченных «заложников» и оказание помощи пострадавшим.

    На учения в качестве наблюдателей приглашены представители Республики Сербия и Международного Комитета Красного Креста.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОДКБ Учения Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    1,5 тысячи срочников прошли отбор в вузы на грант без ЕНТ
    Зарплата военнослужащих по контракту начинается от 90 тысяч тенге – Минобороны РК
    11 военнослужащих уволены за азартные игры
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду