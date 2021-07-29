Казахстанские ватерполисты уступили в третьем матче группового этапа на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по водному поло уступила в очередном матче группового этапа на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Соперниками казахстанцев стала команда Испании. Матч завершился со счетом 16:4 (3-0, 6-0, 11-2, 11-4).

Голами в команде Казахстана отметились: Душан Маркович, Сржан Вуксанович (2), Михаил Рудай.

Добавим, что в первом матче наша команда уступила представителям Хорватии со счетом 7:23. Во втором матче казахстанцы уступили сербским ватерполистам (5:19).

Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 29 июля можно здесь.

Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров