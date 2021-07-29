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    Казахстанские ватерполисты уступили в третьем матче группового этапа на Олимпиаде

    29 Июля 2021, 10:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по водному поло уступила в очередном матче группового этапа на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Соперниками казахстанцев стала команда Испании. Матч завершился со счетом 16:4 (3-0, 6-0, 11-2, 11-4).

    Голами в команде Казахстана отметились: Душан Маркович, Сржан Вуксанович (2), Михаил Рудай.

    Добавим, что в первом матче наша команда уступила представителям Хорватии со счетом 7:23. Во втором матче казахстанцы уступили сербским ватерполистам (5:19).

    Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 29 июля можно здесь.

    Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Водное поло
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