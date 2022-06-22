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    Казахстанские ватерполисты стартовали на чемпионате мира по водным видам спорта

    22 Июня 2022, 07:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по водному поло стартовала на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в столице Венгрии Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В дебютной встречи казахстанские ватерполисты встретились с австралийскими спортсменами и потерпели поражение со счетом 4:10. В первых двух восьмиминутках сборная Казахстана не сумела забросить ни одного мяча, но в заключительных двух периодах отличились четыре раза.

    Казахстанцы выступают в одной группе, кроме австралийцев, также со сборными Сербии и США.

    Следующие игры сборная Казахстана проведет против американцев 23-го июня и с сербскими спортсменами 25-го июня.

    Как ранее сообщалось, 50 казахстанцев участвуют в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Турнир пройдет с 17 июня по 3 июля. Спортсмены со всего мира разыграют 74 комплекта медалей по плаванию, водному поло, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду и артистическому плаванию.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Венгрия Водное поло
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