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    Казахстанские учёные запатентовали метод лечения онкозаболеваний с применением кобыльего молока

    5 Апреля 2023, 14:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Совместно с Казанским университетом Татарстана ученые-медики Больницы Медцентра УДП РК получили инновационный патент на применение кобыльего молока в онкологии. Об этом сообщил главный гастроэнтеролог БМЦ УДП РК Бакытжан Бимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы занимаемся изучением лечебно-диетических, профилактических, реабилитационных свойств кобыльего молока. Одно из направлений – вопросы касательно онкологических заболеваний. Моя диссертантка-онколог проводит исследование по применению пастеризованного сухого кобыльего молока при химиотерапии рака молочной железы. Эта терапия агрессивная и вызывает много побочных явлений: плохо переносится, снижается качество жизни, вызывает анемию, снижение лейкоцитов, тромбоцитов, тошнота, рвота, дискомфорт, слабость, недомогание. Мы провели научное исследование: одной группе прописали химиотерапию с кобыльим молоком, другой группе – без. Мы сравнили результаты. Результаты получились лучше у группы больных, которых лечили с кобыльим молоком», – рассказал корреспонденту «Казинформа» гастроэнтеролог Бакытжан Бимбетов.


    По его словам, во-первых, пациенты хорошо перенесли химиотерапию с кобыльим молоком, у них улучшилось качество жизни, значительно улучшились лабораторные показатели по побочным эффектам в виде анемии, у некоторых больных даже не развивалась анемия.

    «Результаты по эффективности лечения пока в разработке. Проводится статистическая обработка. Пока мы не можем полностью сказать, в какой группе эффективность химиотерапии лучше, в какой группе хуже. Но факт в том, что по применению кобыльего молока именно сублимированной формы, эта питательная поддержка при химиотерапии дала такой хороший результат. Порошок очень удобен для дозирования. Мы запатентовали этот результат вместе с учёными из Татарстана. Это совместный труд», – отметил Бакытжан Бимбетов.

    Фотографии предоставлены пресс-службой БМЦ УДП РК



    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Татарстан УДП Медицина
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