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    Казахстанские ученые разработали новые методы лечения патологий артерий

    27 Мая 2022, 10:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские ученые разработали новые методы лечения патологий артерий. По мнению ученых, это позволит снизить инвалидность и смертность от инфаркта миокарда, инсульта, трофических язв, гангрены нижней конечности и других органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Сотрудники Центра патологии сосудов Казахского национального университета им. аль-Фараби получили два патента Республики Казахстан и два патента Евразийского патентного ведомства на устройства и способы восстановления проходимости артериальных сосудов.

    «Наши изобретения называются «Устройство и способ восстановления проходимости артериальных сосудов», «Устройство селективной ультразвуковой диссекции атеросклеротических бляшек и способ восстановления проходимости артериальных сосудов». Метод лечения следующий. Мы создаем замкнутую полость в артерии и растворяем атеросклеротические бляшки препаратом, при этом кровь постоянно течет по артериям. Наши изобретения позволяют радикально удалить атеросклеротические бляшки и одномоментно прочистить сразу несколько артерий», – рассказывает директор Центра патологии сосудов КазНУ им. аль-Фараби Оралбай Дарменов.

    Применение этих устройств дает сравнительно лучшие прогнозы и качество лечения по сравнению с известными и более сложными способами, такими как стентирование сосудов, а также открытые шунтирующие операции на сосудах жизненно важных органов – сердце, головной мозг, артерии нижних конечностей и др.

    «Ежегодно в мире продают стенты на 60 млрд долларов. Предлагаемый нами метод лечения будет намного демократичнее. Наш продукт в разы превосходит и по техническим показателям и по стоимости самые близкие аналоги», – сказал профессор О. Дарменов.

    В настоящее время ученые работают над созданием лабораторных и промышленных образцов устройств для клинических испытаний и коммерческого производства.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Наука Здравоохранение МОН
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