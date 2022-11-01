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    Казахстанские ученики не могут подключиться к интернету из-за отсутствия Wi-Fi

    1 Ноября 2022, 13:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что до конца 2023 года планируется утвердить типовые требования, регламент работы и топологии локальных и Wi-Fi сетей для школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день к большинству школ подведен интернет, но из-за отсутствия локальной или сети Wi-Fi ученики не могут подключиться к интернету. Министерство предлагает реализовать комплексный подход к решению данного вопроса путем организации локальной сети и точек Wi-Fi в школах», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

    По словам министра, беспроводная точка доступа должна обеспечить одновременную работу 200 устройств и покрытие Wi-Fi всех классов, лабораторий, административного блока и школьного двора.

    «Предлагается совместно с Минпросвещения до конца 2023 года утвердить типовые требования, регламент работы и топологии локальных и Wi-Fi сетей для школ», - заявил Багдат Мусин.

    Также он пояснил, что МЦРИАП совместно с операторами связи планирует создать единый контакт-центр операторов связи для школ. Акиматам необходимо в срок до конца 2023 года обеспечить наличие локальных сетей в каждой школе.

    Ранее сообщалось, что на сегодня к интернету подключены 7078 школ, из них 5 122 сельские школы и 1 956 городских школ.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Интернет Связь, ТВ, IT МЦРИАП школа
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