Казахстанские туристы смогут посещать Грузию с 1 марта

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ – Грузия открывает воздушные границы для шести стран. С 1 марта из Казахстана, Армении, Азербайджана, России, Украины, Беларуси в Грузию можно будет прилететь на самолете и при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Новости-Грузия».

Об этом сегодня сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Сегодня на заседании Координационного совета мы обсудили эпидемиологическую ситуацию и приняли решения еще больше упростить правила приема посетителей в страну, в частности, с 1 марта к списку стран, граждане которых могут въезжать через воздушную границу Грузии с отрицательным ответом на ПЦР-тест, добавляются следующие страны: Армения, Азербайджан, Россия, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь. На данном этапе на сухопутных границах мы по-прежнему сохраняем нынешний режим», — сказал Ираклий Гарибашвили.

Согласно действующим ограничениям, въехать в Грузию через сухопутную границу в настоящее время могут иностранцы — граждане любых стран, которые вакцинировались от коронавируса и могут предъявить документ о прохождении двух этапов этой процедуры.

Грузия возобновила регулярное авиасообщение с 1 февраля. Также были упрощены правила въезда на территорию Грузии как для граждан 36 стран, так и для самих граждан Грузии. Въезжать в Грузию, в том числе транзитом, могут граждане или резиденты Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование. С 3 февраля в список этих стран включили Турцию.

По данным Национальной администрации туризма, из-за пандемии коронавируса в 2020 году Грузию посетили 1,5 миллиона международных визитеров, что на 80,4% меньше, чем в 2019 году.

Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о графике отмены ограничений, введенных для превенции распространения коронавируса осенью 2020 года, передает «Новости-Грузия».

К 15 марта в Грузии будут отменены практически все введенные ранее ограничения – кроме комендантского часа, который действует с 9 вечера до 5 утра, и режима ношения масок в общественных помещениях и на улице.

С 25 февраля будет запущен междугородный транспорт. При этом ограничение на передвижение остается в силе и будет действовать с 21:00 до 05:00 часов. Уже на этой неделе муниципальный транспорт начнет работать и по выходным дням — но только до 21:00.

Также с 25 февраля могут открыться гостиницы на горных курортах. С 1 марта возобновят работу как публичные, так и частные дошкольные учреждения. С 15 марта в вузах возобновится учебный процесс в аудиториях.

Рестораны, кроме выходных дней, возобновят работу в закрытых помещениях: в Батуми это произойдет с 1 марта, а в остальной Грузии — с 8 марта. C 8 марта возобновят работу и по выходным дням торговые центры и ярмарки.

С 15 марта возобновят работу спортивные залы, тренажерные и фитнес-центры. C 1 апреля возобновятся театральные представления и спортивные соревнования.

Фото: newsgeorgia.ge