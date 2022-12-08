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    Казахстанские теннисистки совершили невероятный камбек на турнире в Египте

    8 Декабря 2022, 23:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова вышли в полуфинал парного разряда турнира серии ITF World Tennis Tour W15 в Шарм-эль-Шейхе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В 1/4 финала казахстанки одержали волевую победу над Елизаветой Машной и Елизаветой Морозовой. Первый сет выиграли россиянки 6:3 и вели во второй партии со счётом 4:1, но Жанель и Аружан сначала сократили отставание, а в конце сета дожали соперниц и выиграли партию со счётом 6:4. На решающем супер тай-брейке казахстанки продемонстрировали волю к победе и были сильнее - 10:6.

    В одиночном разряде турнира Жанель уступила во втором круге Нае Берекоэчея со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 2:6. Француженке, занимающей в мировом рейтинге WTA 832 место, понадобилось почти 3 часа, чтобы победить Рустемову.
    Спорт Теннис
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