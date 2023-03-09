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    Казахстанские студенты получили возможность работать в компании Amazon

    9 Марта 2023, 19:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские студенты первыми в мире получили возможность работать над большим международным проектом корпорации Amazon, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Проект OpenSearch Amazon будет реализован в рамках подписанного меморандума между Министерством науки и высшего образования РК и компанией Amazon.

    В конце прошлого года МНВО РК и компания Amazon подписали меморандум о перспективном сотрудничестве в области высшего образования и расширения возможностей студентов по приобретению навыков, необходимых для внедрения инноваций в процессе обучения и начала своей карьеры.

    На днях в Казахстане в рамках подписанного соглашения стартовала пилотная программа College Contributor initiative, где студенты казахстанских вузов первыми среди международной аудитории компании Amazon примут участие в работе над проектом с открытым исходным кодом OpenSearch Amazon.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Наука Связь, ТВ, IT Миннауки и высшего образования РК
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