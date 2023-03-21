Казахстанские студенты отметили Наурыз в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В британской столице Объединение казахстанских сообществ Великобритании, в которое входят студенты из нашей страны, обучающиеся в 10 британских вузах, организовали празднование Наурыза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Праздник Наурыз проводился на территории главного корпуса Университетского колледжа Лондона, где была установлена сцена.

На мероприятии, в котором приняли участие студенты из государств Центральной Азии, а также Азербайджана, Афганистана, Ирана и Турции, представлены национальные песни, танцы и музыкальные произведения народов, отмечающих Наурыз.

Казахстанские студенты исполнили произведения Абая Кунанбайулы «Көзімнің қарасы», Розы Рымбаевой «Куә бол», танец под кюй Нургисы Тлендиева «Ата толғауы» и другие композиции.

«Приятно осознавать, что, несмотря на расстояние и отличие наших культур, мы все можем собраться и отпраздновать наш общий праздник», - сказал глава Объединения казахских сообществ Великобритании Даниэль Лаврентьев.

В корпусе Университетского колледжа Лондона организована выставка молодых казахстанских художников, а на открытом воздухе расположились продавцы национальных блюд центральноазиатского региона.

Участники фестиваля в национальных костюмах продавали сладости и сувениры: традиционные головные уборы, ювелирные украшения, одежду с национальной символикой, книги и т.д.