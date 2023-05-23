Казахстанские стартаперы начали обучение в Кремниевой долине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 мая фаундеры 15 IT-стартапов из Казахстана, Турции, Кыргызстана и Монголии приступили к пятинедельной акселерации в Кремниевой долине. Они были отобраны по результатам совместной преакселерационной программы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Международный технопарк ІТ-стартапов.

Молодые IT-компании успешно прошли на второй этап программы Hero Training. Программу открыл Тим Дрейпер, основатель Draper University и соучредитель венчурной компании.

Изначально на участие в программе подали 199 стартапов. Из них 80 — прошли преакселерацию, после чего были отобраны еще 15 лучших.

Ими стали Flowsell.me (Казахстан), ozen (Казахстан), CITIX (Казахстан), SpaceLab (Казахстан), Smartestprep (Казахстан), Smart Technologies (Кыргызстан), BEEP (Казахстан), beyne.ai (Казахстан), FIBO CLOUD (Монголия), Sqm-invest (Казахстан), Connected Home Ltd. (Казахстан), MEDIXBOT (Турция), Med365 (Казахстан), Big Dream Lab (Казахстан), Alaqan Technologies (Казахстан).

Также четыре стартапа: Beyne.ai, GoDays, Beep и Smartestprep получили инвестиции от партнера программы в размере $30 000 каждый.

«Это уникальная возможность, которую мы предоставляем нашим стартапам впервые. Мы рады, что состав участников очень интернациональный. Кроме казахстанских стартапов, мы также предоставили возможность обучаться в Кремниевой долине стартапам из Кыргызстана и Монголии, и впервые в нашей программе принимает участие стартап из Турции. Кроме того, по результатам двухнедельной преакселерации команда приняла решение, кроме 15 финалистов, пригласить еще ряд проектов на follow-up meeting. У этих участников будет дополнительная возможность привлечь до $100 000 посевного финансирования», — отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

В Кремниевой долине стартапы пройдут интенсивную программу акселерации и получат возможность масштабировать свой проект на мировой рынок, в том числе на рынок США.

Интенсивная акселерационная программа проходит на базе кампуса с предоставлением проживания и рабочего пространства всех стартапам до 6 месяцев. В течение этого периода у участников будет уникальная возможность привлечь инвестиций и выйти на рынок США под руководством опытных технологических предпринимателей и экспертов экосистемы.



