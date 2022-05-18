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    Казахстанские спортсменки завоевали бронзовые медали чемпионата мира по боксу

    18 Мая 2022, 21:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Три казахстанки Карина Ибрагимова, Валентина Хальзова и Жайна Шекербекова завоевали бронзовые медали чемпионата мира по боксу в Стамбуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Карина Ибрагимова (до 57 кг) не смогла пройти в финал. В полуфинале ее одолела Лин Ю-Тин (Тайбэй).

    Также Валентина Хальзова (до 70 кг) уступила в полуфинале Алсинде Пангуан из Мозамбика.

    В дневной сессии Алуа Балкыбекова смогла пробиться в финал турнира. А Жайна Шекербекова принесла стране первую «бронзу». В полуфинале казахстанка уступила Джутамас Джитпонг из Таиланда со счетом 4:1.

    В вечерней сессии, на ринг выйдет еще одна казахстанка – Дина Жоламан (54 кг). Ее соперница – Лакрамиоара Перишоч из Румынии.

    Ранее сообщалось, что казахстанские боксерши поборются за выход в финал ЧМ по боксу в Стамбуле.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Турция Бокс
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