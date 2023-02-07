Казахстанские спасатели вылетели в Турцию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели МЧС Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Предварительный город прибытия - Газиантеп. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

Из международного аэропорта Алматы в Турцию вылетел самолет Ил-76. В составе отряда спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

На вооружении у сотрудников МЧС - спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника.

Группа укомплектована как необходимым оборудованием, так и опытными спасателями с многолетним богатым опытом в спасательных операциях.

Ранее сообщалось, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Как сообщали в МЧС РК, 41 человек вылетит в Турцию из Казахстана для оказания помощи.

По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 2921.



Фото: пресс-служба МЧС РК

