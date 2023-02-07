Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Казахстанские спасатели приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп

    7 Февраля 2023, 20:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Турции Акжигит Чукубаев сообщил о том, что казахстанские спасатели приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп.

    Спасатели МЧС Казахстана начали поисково-спасательные работы в районе Ибрахимили. Спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты.

    На местности находится шестиэтажный дом, который под угрозой полного обрушения. По информации жителей в доме могут оставаться люди. На данный момент к оперативным поискам приступили кинологические расчеты, в случае обнаружения человека - собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.

    Второй объект - это полностью разрушенный жилой дом, где также могут находиться люди. Уже извлечено тело погибшего из-под завалов. Спасатели будут производить разбор конструкций и спускаться вниз под обрушения для дальнейшего проведения поисков.

    На обоих объектах спасатели будут работать до полного исключения фактов наличия людей.

    Напомним, что в Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.


    Ранее Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

    Сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, 20 538 раненых. Разрушено 5 775 зданий. В зону бедствия из соседних регионов направили технику и пожарные машины.

    Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Турция Видео МЧС Мировые новости ДЧС Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти 4 человек в Турции
    В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя
    В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
    Двухгодовалого малыша и троих взрослых спасли из снежного заноса в Атырауской области
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров