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    Казахстанские спасатели приняли участие в пожарно-тактических учениях в Кыргызстане

    31 Мая 2023, 20:35

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На границе Казахстана и Кыргызстана состоялись третьи совместные пожарно-тактические учения служб МЧС двух стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана.

    По данным ведомства, учения прошли в приграничной зоне на территории Жамбылской области Казахстана и Чуйской области Кыргызстана. В них приняли участие около 100 спасателей двух государств.

    Главная цель мероприятия заключалась в минимизации возможных последствий стихийного бедствия с привлечением сил и средств обеих стран в случае возникновения пожара. В ходе учений осуществлен правильный анализ местности, проведены этапы тушения пожара, отработана взаимная коммуникация, что позволило значительно повысить опыт сотрудников двух стран.

    В учениях с казахстанской стороны привлечены 2 боевых расчета ДЧС Жамбылской области РК. МЧС Кыргызстана задействовал 3 боевых расчета из Чуйской области, автолестницу, пожарный рукавный автомобиль, два водовоза, около 20 сотрудников лесной службы, бригады скорой помощи и ГУОБДД МВД КР.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Учения Кыргызстан МЧС
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