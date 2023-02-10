Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Казахстанские спасатели извлекли из-под завалов 55-летнего мужчину в Газиантепе

    10 Февраля 2023, 08:18

    ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ - На одном из объектов в Газиантепе казахстанские спасатели вытащили из-под завалов 55-летнего мужчину живым. Об этом передает наш собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что казахстанским спасателям удалось извлечь из-под руин четырех человек в Турции.

    По словам первого вице-министра МЧС Казахстана Ибрагима Кульшимбаева, казахстанские спасатели вынесли из-под завалов тела 10 человек. 4 человека удалось вытащить живыми. Сотрудники МЧС используют специальные гидравлические аварийно-спасательные инструменты.

    Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч человек, более 70 тысяч ранены.


    Кадр из видео

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Турция МЧС Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    150 тонн воды сбросили на горящий камыш в Акмолинской области
    Пожар в области Абай: спасатели двух регионов вернулись на место своей дислокации
    Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай
    Силы и средства Минобороны возвращают из области Абай в места дислокации
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай