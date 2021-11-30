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    Казахстанские создатели инновационной системы автономной дезинфекции получили приглашение в Канаду

    30 Ноября 2021, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские создатели инновационной системы автономной дезинфекции и контроля безопасности получили приглашение в Канаду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В дальнейшем мы согласно дорожной карте будем расширять производство, создавать рабочие места и выходить на экспорт за рубеж, потому что уже получили приглашение от Канады. Аналогов в Казахстане и в мире на удаленном доступе нету. Мы уже получили патент на данное оборудование и программное обеспечение от казахстанского и международного институтов интеллектуальной собственности. Разработка полностью отечественная, в том числе и программное обеспечение», - отметила представитель CEO & Co-founder «IT SMART SOLUTIONS» Диляра Туленова.

    Ранее сообщалось, что в КГУ «Специальная школа № 2 города Нур-Султана» состоялся официальный запуск системы автономной дезинфекции и контроля безопасности.

    Инновационная система обеспечивает бесшумную дезинфекцию воздуха и ионизацию помещения до 200 кубов/час при квадратуре до 100 кв.м. Система инактивирует 99,9 % вирусов колифагов ΦX174 в воздухе в течение 10 минут в помещении с циркуляцией воздуха.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Здравоохранение Коронавирус в РК
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