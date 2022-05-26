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    Казахстанские школьники участвуют в 22-й азиатской олимпиаде по физике

    26 Мая 2022, 09:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Восемь казахстанских школьников борются за призовые места на 22-й Азиатской олимпиаде по физике (APhO). В состав национальной сборной команды вошли учащиеся 10-11 классов из Нур-Султана, Алматы, Павлодара, Атырау и Актобе. Все они победители и призеры Республиканской олимпиады по физике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Казахстан.

    В этом году интеллектуальные соревнования проходят в дистанционном формате c 24 по 31 мая 2022 года.

    Всего в континентальной международной олимпиаде примут участие представители из более чем 20 стран мира. Таких, как Бангладеш, Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, Израиль, Малайзия, Монголия, Пакистан, Румыния, Россия, Сингапур, Шри-Ланка, Казахстан, Саудовская Аравия, Турция, Таиланд, Тайвань, Вьетнам.

    «Казахстанские школьники ежегодно принимают участие в Азиатской олимпиаде по физике. Это уникальная возможность для школьников показать свои знания на мировом уровне и посостязаться с лучшими из лучших стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году эта олимпиада также проходила онлайн, и наши ребята показали хорошие результаты. В 2021 году наша сборная команда завоевала одну золотую и три бронзовые медали. Надеемся, что результаты в этом году будут еще лучше. Желаем нашим школьникам удачи!», - отметил директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Тимур Нуркешев.

    Победа в Азиатской олимпиаде по физике даст возможность ребятам войти в сборную страны и представлять Казахстан на Международной математической олимпиаде (IMO).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Олимпиада МОН Азия
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