Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстанские СЭЗ принесли более 170 млрд тенге в бюджет за два года

    19 Мая 2022, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 700 налогоплательщиков являются участниками специальных экономических зон (СЭЗ). Об этом в Сенате Парламента сообщил вице-министр финансов РК Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего на территории РК зарегистрированы 13 СЭЗ, целью которых является ускоренное развитие регионов и отдельных отраслей экономики. Участниками СЭЗ являются 711 налогоплательщиков, которые получают преимущественное право в виде законодательно предусмотренных налоговых и таможенных преференций при осуществлении приоритетных видов деятельности, установленных для каждой СЭЗ», - сказал Марат Султангазиев.

    По его словам, за 2019-2020 гг. налоговые льготы по КПН и НДС составили – 128 млрд тенге, по таможенным пошлинам и НДС на импорт за 2019-2021 гг. – 244 млрд тенге.

    «Налоговые поступления в бюджет за 2020-2021 гг. составили 170,2 млрд тенге. Согласно налоговому и таможенному законодательству, соответствующее администрирование проводится по всем категориям налогоплательщиков, в том числе и по участникам СЭЗ», - добавил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Экономика Минфин РК Налоги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рекордные налоговые поступления от туризма отмечают в Казахстане
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви