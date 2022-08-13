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    • Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

    13 Августа 2022 07:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 12 августа 2022г. в 23 час 35 мин 32 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 270 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 40.92° с.ш. 78.02° в.д. Глубина 5 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Ранее сообщалось, что казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана.
    #Алматы #Происшествия #Китай #МЧС #Землетрясение
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