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    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

    21 Мая 2023, 11:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 21 мая в 430 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Китая, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

    «Землетрясение зафиксировано в 9 часов 06 минут 33 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 9,6. Магнитуда 4,2. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Происшествия Землетрясение
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