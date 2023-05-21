Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 21 мая в 430 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Китая, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

«Землетрясение зафиксировано в 9 часов 06 минут 33 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 9,6. Магнитуда 4,2. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».



