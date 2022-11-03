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    Казахстанские работодатели могут подать заявки на субсидируемые рабочие места

    3 Ноября 2022, 11:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Еnbek.kz до 1 декабря открыт прием заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты РК.

    На портале Электронной биржи труда Еnbek.kz (ЭБТ) открыт прием заявок от работодателей, желающих организовать у себя рабочие места, субсидируемые государством, в 2023 году. Прием документов для заключения договора с центрами занятости будет осуществляться до 1 декабря 2022 года.

    «Работодатели могут организовать на своем предприятии рабочие места в рамках проектов «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений» и «Серебряный возраст», а также социальные рабочие места и рабочие места для общественных работ. Они будут создаваться дополнительно к штату, а государство полностью или частично будет оплачивать заработную плату работников», - говорится в сообщении Минтруда.

    Подать заявку на заключение договора можно в личном кабинете на ЭБТ. Позже через эту же платформу можно будет выбрать подходящего кандидата и принять его на работу, заключив электронный трудовой договор, а также направлять табель учета рабочего времени принятого сотрудника в центр занятости.

    С 2023 года весь процесс организации субсидируемых рабочих мест будет полностью переведен в электронный формат.

    С момента внедрения возможности подачи заявки через ЭБТ ей воспользовались уже 17 тыс. работодателей, с которыми было заключено 29 тыс. электронных договоров на организацию 68 тыс. рабочих мест.

    «В целом принять участие в организации субсидируемых рабочих мест могут все работодатели, независимо от формы собственности и размера, при условии, что они производят налоговые и другие социальные отчисления, не имеют задолженности по заработной плате и действуют более одного года», - пояснили в Минтруда.

    Желающим принять участие в организации субсидируемых рабочих мест можно получить подробную информацию на портале Еnbek.kz или в местном центре занятости населения.
    Бизнес Минтруда РК Занятость Общество
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