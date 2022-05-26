Казахстанские приоритеты в индустриализации поддержаны партнерами по ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов направил видеообращение к участникам первого Евразийского экономического форума, проходящего в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственная программа индустриально-инновационного развития Казахстана принята раньше Стратегических направлений. Это позволило нам при формировании Стратегии предложить казахстанские приоритеты, которые поддержаны партнерами по ЕАЭС. Таким образом, казахстанская стратегия индустриально-инновационного развития и Стратегия ЕАЭС дополняют друг друга. Так, обе программы подразумевают стимулирование экспорта, развитие производства высокотехнологичной и инновационной промышленной продукции, обеспечение гарантий качества и безопасности товаров, а также усиление цифрового сотрудничества на глобальном и региональном уровнях», - сказал Б. Султанов.

Министр отметил, что в рамках третьей пятилетки индустриализации поставлена цель – повысить конкурентоспособность обрабатывающей промышленности на внутреннем и внешних рынках. За два года удалось добиться положительных результатов. В частности, доля обрабатывающей промышленности в 2021 году выросла в структуре ВВП на 2,3 процентных пункта, в сравнении с 2018 годом, и составила 13,7% – с 11,4% в 2018 году до 13,7% в 2021 году. Валовая добавленная стоимость обрабатывающего сектора за аналогичный период увеличилась на 53% и составила 10,8 трлн тенге – с 7 трлн тенге в 2018 году до 10,8 трлн тенге в 2021 году.

Б. Султанов также сообщил, что реализация Стратегии ЕАЭС на сегодня уже позволила существенно продвинуться по целому ряду вопросов, решение которых длилось годами. К примеру, вопросы взаимного доступа к госзакупкам, также принято соглашение о применении навигационных пломб.

Повышенное внимание уделяется вопросам логистики, кооперации и технологической модернизации, повышения уровня самообеспеченности ЕАЭС.

В заключение Б. Султанов привел цифры, характеризующие результаты участия Казахстана в интеграционном объединении. Взаимная торговля Казахстана с партнерами за время функционирования ЕАЭС выросла на 60%, по итогам 2021 года прирост составил 28%, в то время как прирост торговли с третьими странами составил 25,4%. Экспорт Казахстана в ЕАЭС за данный период, в целом, вырос на 35%, обработанной продукции – на 64,3%. В целом, по итогам 2021 года уже более четверти внешней торговли Казахстана приходится на страны ЕАЭС.

Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года утверждены Высшим советом Евразийской экономической комиссии 12 декабря 2020 года.