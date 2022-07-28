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    Казахстанские предприятия общепита обеспечат сахаром

    28 Июля 2022, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства РК состоялась встреча с представителями Ассоциации общественного питания, в ходе которой были обсуждены вопросы обеспечения субъектов бизнеса необходимым объемом сахара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Во встрече приняли участие вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай, председатель Комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев, а также советник председателя Ассоциации общественного питания Вероника Нурпеисова и представители акимата г. Нур-Султана.

    Накануне в ассоциации заявили о возможном банкротстве предприятий общественного питания из-за трудностей с обеспечением сахаром.

    Так, по итогам проведенных обсуждений принято решение дополнительно поддержать малый и средний бизнес и покрыть потребности объектов общепита в индустриальном сахаре.

    В течение сегодняшнего дня будут определены объемы потребности сахара для объектов общепита с целью организации поставок в приоритетном порядке.

    На первом этапе более 1 тыс. тонн сахара будет отгружено в три наиболее населенных региона.

    «Министерством сельского хозяйства будет направлен дополнительный объем в города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, где представители малого бизнеса смогут брать необходимый объем сахара. Также ассоциацией будут представлены списки и расчеты потребности по другим городам. При этом ассоциация и акиматы разработают алгоритм по предоставлению этого сахара», - сказал по итогам совещания вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Бизнес Минсельхоз Сахар
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