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    Казахстанские музыканты приглашены на главную музыкальную сцену Берлина

    12 Февраля 2022, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 февраля на сцене самого известного центра европейской культуры – Берлинской филармонии – выступит Государственное трио Республики Казахстан «FORTE TRIO». Европейская публика услышит тройной концерт Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГКП ГКО «Казахконцерт» имени Р. Баглановой.

    Казахстанские музыканты будут играть с легендарным коллективом – Берлинским симфоническим оркестром, который стал мировым брендом в классической музыке. Он был основан 73 года назад и приглашение выступать с ним получали самые именитые звезды мировой классической сцены.

    «FORTE TRIO» - уникальный ансамбль, который в 2013 году создал прославленный пианист, профессор Тимур Урманчеев. Он соединил три инструмента – фортепиано, скрипку и виолончель. Никогда прежде в Казахстане коллективов с таким составом не было. Благодаря высочайшему исполнительскому мастерству трио сегодня – самый востребованный камерный ансамбль Казахстана, активно концертирующий по всему миру. Наряду с мировыми культурными центрами, как Париж, Рим и Берлин, на гастрольной карте коллектива есть даже экзотическая страна Антигуа и Барбуда. В декабре у трио было турне по четырем крупнейшим городам Франции, и особенно символично, что выступление казахстанцев, посвященное юбилею Независимости, закрывало концертный сезон 2021 года во Франции.

    Музыканты неустанно стремятся через искусство демонстрировать высокий имидж духовного развития Казахстана, как лидера Евразийского пространства.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Культура Германия Музыка
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