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    Казахстанские легкоатлеты завоевали ещё четыре лицензии на Олимпиаду в Токио

    30 Июня 2021, 10:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские легкоатлеты завоевали ещё четыре лицензии на Олимпийские игры в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Как отметили в НОК, двое атлетов завоевали лицензии согласно мировому рейтингу Международной Ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), а четвёртую квоту в актив команды Казахстана принесла спортсменка по итогам соревнований в Казахстане.

    Официальное подтверждение World Athletics было опубликовано только сегодня, 30 июня.

    Так, лицензии в актив #teamKZ принесли Ольга Сафронова, Михаил Литвин и Ирина Эктова.

    Ольга Сафронова завоевала две лицензии на соревнования среди женщин на дистанциях 100 и 200 метров.

    Михаил Литвин представит Казахстан в соревнованиях у мужчин на дистанции 400 метров.

    Ирина Эктова, которая выполнила норматив на прошедшем недавно в Алматы турнире, присоединится к Ольге Рыпаковой и Марии Овчинниковой в соревнованиях в тройном прыжке.

    Добавим, что командой Казахстана по лёгкой атлетике ранее было завоевано семь лицензий. В составе олимпийской команды страны в Токио-2020 поедут также Ольга Рыпакова и Мария Овчинникова (тройной прыжок), Григорий Шейко и Айман Ратова (спортивная ходьба), Жанна Мамажанова (марафон), Кристина Овчинникова и Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада
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