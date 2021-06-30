Казахстанские легкоатлеты завоевали ещё четыре лицензии на Олимпиаду в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские легкоатлеты завоевали ещё четыре лицензии на Олимпийские игры в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Как отметили в НОК, двое атлетов завоевали лицензии согласно мировому рейтингу Международной Ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), а четвёртую квоту в актив команды Казахстана принесла спортсменка по итогам соревнований в Казахстане.

Официальное подтверждение World Athletics было опубликовано только сегодня, 30 июня.

Так, лицензии в актив #teamKZ принесли Ольга Сафронова, Михаил Литвин и Ирина Эктова.

Ольга Сафронова завоевала две лицензии на соревнования среди женщин на дистанциях 100 и 200 метров.

Михаил Литвин представит Казахстан в соревнованиях у мужчин на дистанции 400 метров.

Ирина Эктова, которая выполнила норматив на прошедшем недавно в Алматы турнире, присоединится к Ольге Рыпаковой и Марии Овчинниковой в соревнованиях в тройном прыжке.

Добавим, что командой Казахстана по лёгкой атлетике ранее было завоевано семь лицензий. В составе олимпийской команды страны в Токио-2020 поедут также Ольга Рыпакова и Мария Овчинникова (тройной прыжок), Григорий Шейко и Айман Ратова (спортивная ходьба), Жанна Мамажанова (марафон), Кристина Овчинникова и Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту).