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    Казахстанские конькобежцы проголосовали в Гааге

    20 Ноября 2022, 23:52

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Национальная сборная Казахстана по конькобежному спорту проголосовала на внеочередных выборах Президента РК в городе Гааге (Нидерланды), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Руководство Национальной Федерации конькобежцев Республики Казахстан обратилось с письменным заявлением об организации выездного голосования для участников команды. Соответствующие письменные заявления были поданы в установленный Законом срок, обработаны и два члена избирательной комиссии выехали к ним с переносной урной и бюллетенями», - рассказал председатель избирательной комиссии № 282 в Гааге Ахмет Атабаев.

    Всего в голосовании приняли участие 18 членов команды.

    В эти дни с 18 по 20 ноября в голландском городе Херенвейн проходит второй этап Кубка мира по конькобежному спорту.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Спорт Выборы ЦИК Нидерланды Президентские выборы - 2022
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