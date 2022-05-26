Казахстанские и кыргызские полицейские вместе будут отслеживать украденные телефоны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Координацию совместных усилий в борьбе с преступностью обсудили полицейские Жамбылской (Казахстан) и Таласской (Кыргызстан) областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, рабочая поездка начальника департамента полиции Жамбылской области Арманбека Баймурзина в Республике Кыргызстан продолжилась в Таласской области, где состоялась встреча с начальником УВД области Марлисом Асановым.

«На сегодняшний день кражи сотовых телефонов являются актуальной проблемой для двух государств. Ворованные гаджеты преступники вывозят из страны, продают или разбирают на запасные части. Поэтому необходимо разработать механизм по получению информации IMEI кодов по каждому факту кражи мобильных телефонов по «горячей линии», создать рабочую группу для проведения совместных мероприятий на территории двух стран», - отметил генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин.

В ходе встречи полицейские двух стран подтвердили намерения о дальнейшей координации совместных усилий и активизации работы органов внутренних дел в борьбе с трансграничной организованной преступностью и обмену информацией. Были обсуждены итоги и перспективы взаимодействия в борьбе с кражами сотовых телефонов, контрабандой, угонами автомобилей и незаконной миграцией.

Ранее сообщалось, что глава жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин с рабочей поездкой побывал в столице Республики Кыргызстан Бишкеке, где провел встречу с начальником ГУВД Чуйской области Сапарбеком Асаналиевым. Стороны обсудили перспективы взаимодействия по обеспечению внутренней безопасности, борьбы с преступностью на территории двух регионов и активизации совместной работы по борьбе со скотокрадством, контрабандой, кражей сотовых телефонов, угоном автомобилей, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия.

Особый интерес у кыргызских стражей порядка вызвала модернизация органов внутренних дел Казахстана, в том числе цифровизация полицейской службы, налаживание взаимодействия с населением по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности, а также повышение доверия граждан к полиции и установлению с ними эффективной обратной связи в рамках перехода на сервисную модель.

В ведомстве подчеркнули, что между двумя областями сопредельных государств создан прочный фундамент межрегионального сотрудничества.

«Наши специалисты проводят совместные операции и мероприятия, вместе расследуют преступления, выявляют и пресекают действия преступных групп, транспортировку наркотиков, каналы незаконной миграции. Работа в этом направлении не должна останавливаться. В завершение встречи стороны подчеркнули, что тесное взаимодействие полицейских ведомств двух стран по обеспечению безопасности и борьбе с преступностью будет продолжено», - отметили в правоохранительном ведомстве.