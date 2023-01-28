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    Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на юниорском чемпионате мира

    28 Января 2023, 23:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во втором матче в рамках чемпионата мира в группе «B» в Софии второго дивизиона женская юниорская сборная Казахстана разгромила Новую Зеландию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой со ссылкой на пресс-службу Казахстанской хоккейной федерации.

    Воспитанница сатпаевской школы хоккея София Зубкова оформила покер и отметилась одной результативной передачей.

    Новая Зеландия — Казахстан 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)

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    Публикация от Qazaqstan Hokei Federasiasy (@kazakhstanhockey)

    Шайбы:

    0:1 — 12:18 Раковская (Яковлева). В большинстве
    0:2 — 13:29 Нусупова (Филимонова, Крухольская). В равенстве
    0:3 — 23:53 Зубкова. В равенстве
    0:4 — 28:22 Зубкова. В равенстве
    1:4 — 43:30 Блон (Беннетс). В равенстве
    1:5 — 45:07 Зубкова. В равенстве
    1:6 — 49:10 Зубкова. В равенстве
    1:7 — 52:37 Нусупова (Зубкова, Яковлева). В равенстве

    Вратари: Бик — Прицкер.

    Ранее в Софии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею в группе В второго дивизиона, в котором встречались женские сборные Казахстана и Болгарии, наши хоккеистки одержали первую победу на турнире – 8:1.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Хоккей
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