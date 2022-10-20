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    Казахстанские хоккеистки на траве стали чемпионками юниорского Кубка Азии

    20 Октября 2022, 18:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Юниорская женская сборная Казахстана по хоккею на траве на Кубке Азии, который в эти дни проходит в столице Индонезии Джакарте, провела финальный матч с командой Тайбэя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По данным пресс-службы Азиатской федерации хоккея, в финальной встрече против сборной Тайбэя казахстанские спортсменки одержали победу с разгромным счетом 7:2.

    Юниорки из Казахстана выступили в одной группе с командами из Таджикистана, Гонконга, Тайбея, Индонезии и Узбекистана.

    Казахстанские хоккеистки выиграли все матчи, кроме поражения Тайбею в начале турнира. При этом в игре против сборной Таджикистана казахстанки выиграли со счетом 18:0.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Индонезия Молодежь Хоккей
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