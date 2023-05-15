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    Казахстанские гостиницы заработали на туристах 102 млрд тенге в 2022 году

    15 Мая 2023, 10:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году число туристов, отдохнувших в отечественных курортных зонах, увеличилось на 30% в сравнении с 2021 годом. Благодаря этому гостиницы при курортах Казахстана заработали более 102 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

    Объем оказанных услуг в сравнении с 2021 годом вырос почти вдвое. Также увеличилось число койко-мест в курортных зонах: со 102 тысяч до 106 тысяч единиц.

    При этом, в сравнении с допандемийным уровнем число туристов в курортных зонах Казахстана выросло втрое, а объем оказанных услуг — в 6 раз.

    Чаще всего путешественники останавливаются в Алматинском горном кластере, Боровом, Мангистауской курортной зоне и на побережьях озера Алаколь.

    «В данный момент идет активная работа по развитию туристской инфраструктуры по наиболее популярным направлениям. Наша цель – повысить доступность, а также вместимость курортов и зон отдыха, чтобы в течение нескольких лет увеличить общее число внутренних туристов до 11 млн человек, а въездных туристов – до 4 млн. В частности, строятся новые объекты, а предприниматели в сфере туризма получают субсидии», – отметил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Туризм Минкультуры
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