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    Казахстанские гимнастки завоевали серебро и бронзу Кубка мира

    17 Апреля 2022, 18:32

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В столице Узбекистана подходит к концу Кубок мира по художественной гимнастике. В заключительный день команда Казахстана в групповых упражнениях вновь отметилась медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Наша команда завоевала серебряную медаль в упражнении мячи/лента и бронзовую медаль в упражнении с обручами.

    В составе казахстанской команды выступали Сагина Мураткызы, Айслу Мурзагалиева, Рената Жолдинова, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова, Асель Шукирбай.

    Отметим, что вчера наши спортсменки смогли завоевать «бронзу» в многоборье.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Узбекистан Гимнастика
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