Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Казахстанские фильмы покажут на кинофестивале в Ташкенте

    23 Сентября 2021, 22:28

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Дни казахстанского кино пройдут в рамках ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шёлкового пути», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках кинофестиваля пройдут Дни кино стран мира – Азербайджана, Беларуси, Египта, Израиля, Индии, Италии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Польши, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана.

    «В число казахстанских фильмов, представленных к показу, вошли «Музбалак», «Культегин», «Амре», «Ради тебя», Аманат», а также ожидаемый фильм Акана Сатаева «Дорога к матери». 1 октября члены казахстанской делегации отправятся в Андижанскую область, где состоится показ фильма «Конокрады» известного режиссера Ерлана Нурмухамбетова. На следующий день в Фергане будет показан фильм Сабита Курманбекова «Оралман»», - сообщили организаторы.

    Также на кинофестивале запланирована уникальная программа для молодых кинематографистов «Кино за 5 дней». Ее участниками станут более двадцати молодых режиссеров, лауреаты международных кинофестивалей из 22 стран мира, которым предстоит снять короткометражные фильмы об Узбекистане, на тему «Великий Шелковый путь». Начинающим режиссерам будут доступны 13 крупных городов и 30 локаций. Кроме этого, участники программы покажут свои киноленты в рамках фестиваля «Кино нового поколения».

    Напомним, с 28 сентября по 3 октября в Узбекистане пройдет кинофестиваль «Жемчужина шёлкового пути», являющийся приемником Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки, традиционно проводившегося в Ташкенте с 1968 по 1997 года Государственным комитетом кинематографии и Союзом кинематографистов. Ежегодно гостями фестиваля становились культовые режиссеры, актеры и деятели кинематографии.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Культура Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Активнее штрафовать нарушителей пожарной безопасности призвал Алихан Смаилов
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров