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    Казахстанские фермеры не смогут закладывать землю для получения кредита в банках ЕАЭС

    18 Мая 2023, 11:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Банки стран ЕАЭС не будут принимать в залог земли сельхозназначения у казахстанских фермеров. Об этом заявил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В нашем законодательстве запрещено продавать или сдавать в аренду земли сельхозназначения не резидентам нашей страны. Банки стран ЕАЭС знают нормы нашего законодательства, они, я думаю, не будут принимать в залог сельхозземли, поскольку российский или белорусский банк не смогут (в случае возникновения проблем с оплатой кредита у клинета) этот земельный участок изъять», - сказал Олжас Кизатов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Вместе с тем он уточнил, что в отечественных банках фермеры могут в качестве залога использовать земельные участки.

    Ранее сообщалось, что депутаты Сената одобрили ратификацию соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза.

    Законопроект направлен на создание условий для развития трансграничного кредитования на общем финансовом рынке ЕАЭС за счет обеспечения взаимного доступа к кредитной информации кредитным организациям, находящимся на территории ЕАЭС, для адекватной оценки кредитных рисков при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов.

    Физические и юридические лица стран ЕАЭС имеют кредиты в казахстанских банках на 119,5 млрд тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сельское хозяйство ЕАЭС
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