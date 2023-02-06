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    Казахстанские экологи приступили к обследованию места падения первой ступени ракеты «Протон-М»

    6 Февраля 2023, 13:14

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Состоявшийся 5 февраля 2023 года пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и с космическим аппаратом «Электро-Л» на борту прошел в штатном режиме, подтвердили специалисты филиала Республиканского государственного предприятия (РГП) «Инфракос» (ранее предприятие называлось «Ғарыш-Экология») передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил нашему агентству директор филиала предприятия Ерлан Бекешев, казахстанские экологи РГП «Инфракос» сразу же приступили к оперативной работе по инструментальным измерениям атмосферного воздуха и отбору проб объектов окружающей среды в позиционном районе космодрома Байконур.

    «Оперативные группы экологического мониторинга, которые дислоцируются в Жезказгане, тоже начали работы по экологическому обследованию места падения первой ступени ракеты-носителя»Протон-М«. Первая ступень ракеты-носителя приземлилась в пределах зоны Ю-24 (район падения 15, 25), расположенной в Улытауском районе», - сказал Е. Бекешев.

    Работы ведутся вместе с российскими коллегами, которые также обследуют места падения первой ступени в Улытауском районе. Материалы с измерениями приземного слоя атмосферного воздуха и отбором проб объектов окружающей среды будут переданы в аккредитованные химические лаборатории Казахстана и России.

    «Пуск прошел в штатном режиме, результаты экологических исследований будут переданы в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и в Роскосмос», - сказал в заключение руководитель филиала РГП «Инфракос».

    Как отметил Е. Бекишев, у казахстанских и российских экологов в предстоящие две недели будет очень напряженная работа. В период с 5 по 20 февраля с космодрома Байконур планируется выполнить три пуска ракет носителей.

    Фото: РГП «Инфракос»

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Освоение космоса Байконур Экология
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