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    Казахстанские боксеры рискуют остаться без Олимпиады

    9 Сентября 2022, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международный олимпийский комитет утвердил новый порядок квалификации боксеров на Олимпийские игры в Париже в 2024 году и подтвердил, что пока бокс исключен из предварительной программы Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году, так как МОК испытывает серьезную обеспокоенность состоянием дел в Международной федерации бокса (IBA) и продолжит наблюдать за процессом реформирования федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ранее, в апреле, МОК утвердил программу квалификации на Игры в Париже, разработанную IBA, но в июне вновь отстранил Федерацию от проведения квалификации на Олимпийские игры. Ранее МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Игры в Токио, и квалификация и сам олимпийский турнир проходил под руководством рабочей группы МОК.

    Как сообщает Allboxing.ru, согласно новой схеме отбор на Олимпиаду в Париже будет осуществляться по результатам пяти региональных международных турниров в 2023 году. Это Панамериканские Игры в Сантьяго, Европейские Игры в Кракове, Тихоокеанские Игры на Соломоновых Островах и Азиатские Игры в Гуанчжоу. Продолжаются переговоры с Ассоциацией НОК стран Африки о том, что Африканские Игры в Аккре тоже стали квалификационным турниром.

    В 2024 году МОК планирует провести два мировых квалификационных турнира, на которых будут распределены оставшиеся олимпийские лицензии.

    Спортивный директор МОК Кит Макдоннелл отметил, что у национальных федераций, боксеров, тренеров и технических специалистов были вопросы к предыдущей модели квалификации, и что новая модель проще и больше учитывает интересы самих спортсменов.

    Также МОК в письме на имя президента IBA Умара Кремлева выразил серьезную озабоченность недостаточностью усилий по реформированию Федерации и подчеркнул, что пока бокс не включен в программу Олимпиады 2028.

    «Бокс в настоящее время не включен в спортивную программу Олимпийских игр 2028 в Лос-Анджелесе, - указывается в письме. — Учитывая отсутствие реальных преобразований, исполком МОК не в силах отменить это решение и продолжит с серьезной обеспокоенностью наблюдать за управлением IBA».

    25 сентября в Ереване пройдет внеочередной конгресс IBA, на котором пройдут повторные выборы президента Федерации с участием Кремлева и ван дер Ворста.

    Традиционно на Олимпийских играх одними из главных претендентов на медали в боксе выступают спортсмены из Казахстана.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Олимпиада Бокс
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