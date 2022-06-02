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    Казахстанские авиакомпании не будут включены в европейский черный список - МИИР РК

    2 Июня 2022, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские авиакомпании не будут включены в европейский «черный список». Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

    1 июня 2022 года Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии опубликовал официальное решение по отношению к авиационным властям РК и полетам казахстанских авиакомпаний в Европу.

    Глава МИИР подчеркнул, что руководители авиационных властей 27 европейских государств решили не ограничивать казахстанским авиакомпаниям полеты в Европу и не включать Казахстан в черный список.

    «Они позитивно оценили сегодняшнюю ситуацию в сфере безопасности полетов в Казахстане и принимаемые нашим Правительством меры за последние три года. Мы расцениваем это как большое достижение, так как для того, чтобы убедить европейцев, нам пришлось приложить титанические усилия», – сказал министр.

    Он также напомнил, что Казахстан уже попадал в черный список, когда в 2009 году Международная организация гражданской авиации в ходе аудита выявила низкий показатель внедрения стандартов ИКАО – на уровне 47%. Из-за этого Еврокомиссия запретила полеты всех казахстанских авиакомпаний в европейские страны, кроме Air Astana, которую ограничили в возможностях расширения географии полетов и парка воздушных судов.

    «Для выхода из этой ситуации потребовались целых семь лет. После снятия ограничений в 2016 году команда МИИР РК проделала огромную работу, чтобы ситуация больше не повторялась», - продолжил К. Ускенбаев.

    По его словам, ключевым решением стала кардинальная реформа, в рамках которой Казахстан перешел на европейскую модель по управлению гражданской авиацией. Для этого министерством и Правительством была проведена объемная работа по изменению национального законодательства.

    В результате, на основе сотрудничества с авиационной администрацией Великобритании (UKCAA) и по ее подобию была создана Авиационная администрация Казахстана, которая с 2019 года осуществляет контрольно-надзорные функции в отрасли гражданской авиации. Такая модель управления применяется в развитых странах и признана ИКАО и EASA.

    «Эффективность реформы была доказана в августе прошлого года, когда по итогам независимой проверки аудиторами ИКАО Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%. Это на 15% выше средне мирового значения. По данному показателю мы встали в один ряд с Нидерландами, Бельгией, Португалией, Данией и Исландией», - сказал руководитель МИИР РК.

    Вместе с тем, из-за авиакатастрофы самолета «Бек Эйр» в конце прошлого года Еврокомиссия вновь выразила обеспокоенность ситуацией по безопасности полетов в Казахстане.

    «Чтобы оградить нашу авиацию от новых ограничений нами был подготовлен План корректирующих действий, который был представлен Еврокомиссии. Дополнительно МИИР совместно с МИД и посольством Казахстана в Бельгии в режиме постоянного диалога доказывали комиссии состоятельность нашей авиации в части безопасности полетов», - сообщил глава ведомства.

    Доводы Казахстана были приняты. Комитет по безопасности полетов ЕС позитивно оценил корректирующие действия, что позволило избежать попадания казахстанских авиакомпаний в черный список.

    Это обстоятельство Каирбек Ускенбаев назвал спасением репутации Казахстана как регионального лидера по безопасности полетов.

    Кроме того, Казахстан сохранит привлекательность для транзитных полетов иностранных авиакомпаний, а отечественные авиаперевозчики смогут расширить географию полетов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Безопасность Европа МИИР РК Авиация
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