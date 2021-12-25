Казахстанские артисты торжественно завершили концертное турне по Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана Государственное трио FORTE-TRIO совершило концертное турне по городам Франции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В составе известного трио выступают: заслуженный деятель РК Тимур Урманчеев, лауреаты международных конкурсов Мурат Нарбеков и Шолпан Манкеева.

Четыре концерта, прошедшие в таких городах, как Париж, Мюлуз, Нанси и Лион, имели грандиозный резонанс среди французских ценителей классики и наших соотечественников, проживающих во Франции.

«Высокий профессионализм, продемонстрированный участниками трио, в очередной раз представил миру богатейшие традиции музыкального искусства Казахстана, синтезирующего духовное богатство традиционной культуры казахов и вечные ценности, заключённые в лучших образцах общемировой духовной цивилизации», - делятся организаторы.

О своих впечатлениях рассказал художественный руководитель FORTE TRIO.

«Вот и завершились гастроли во Франции. Так получилось, что наш концерт торжественно закрыл концертный сезон Франции. Дело в том, что во Франции усиливается эпидемиологическая ситуация и все предпраздничные концерты отменены. Вот таким грандиозным и торжественным концертом завершился не только сезон французский, но и наши гастроли FORTE TRIO по городам Франции», - сказал заслуженный деятель РК Тимур Урманчеев.

Заключительный концерт FORTE TRIO состоялся в одном из крупнейших городов Франции – в Лионе.

Взыскательная публика Лиона одарила казахстанских музыкантов восторженными овациями. Концерт трио прошел в легендарном зале «Моliere». Артисты трио стали первыми казахстанцами, которые выступили в этом историческом зале.

Программы концертов трио включали яркие образцы отечественной академической и традиционной культуры – переложения для трио песни «Япурай» и эпической легенды «Кероглы». Вместе с тем, коллектив исполнил знаменитые композиции С. Рахманинова, К. Дебюсси, И. Брамса. Завершающий концерт, как и предыдущие, прошел при полном аншлаге.

Как говорят организаторы, зарубежная публика высоко оценила мастерство FORTE TRIO. Слушатели долго не отпускали музыкантов со сцены, требуя бисов, которыми наши артисты щедро одаривали аудиторию.

Напомним, что артисты FORTE TRIO являются солистами Қазақконцерта имени Розы Баглановой. Гастроли трио стали не только замечательным подарком для зрителей, но и ярким событием в честь 30-летия Независимости нашей страны.