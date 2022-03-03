Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские арбитры будут работать на чемпионате мира четвертого дивизиона по хоккею в Кыргызстане

    3 Марта 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Арбитры Казахстанской федерации хоккея получили назначение на матчи чемпионата мира в четвертом дивизионе, который сегодня, 3 марта, стартует в Кыргызстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    На турнире в Бишкеке с 3 по 8 марта сыграют сборные Кувейта, Малайзии, Сингапура, Ирана, а также хозяева соревнований.

    В качестве главного судьи обслуживать встречи будет Владимир Суслов. Также назначения получили линейные арбитры Тимур Искаков и Александр Ядрышников. Стоит также отметить, что Владимир Суслов и арбитр Континентальной хоккейной лиги Торнике Кучава в рамках чемпионата проведут семинар для азиатских рефери.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Кыргызстан Хоккей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC