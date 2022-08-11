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    • Казахстанская велогонщица выиграла четвертую медаль Исламиады

    11 Августа 2022 19:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская велогонщица Рината Султанова завоевала еще одну медаль на V Играх исламской солидарности, которые в эти дни проходят в турецком городе Конья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Казахстанская гонщица после триумфального выступления в трековых видах вновь поднялась на подиум Исламиады, теперь уже в шоссе. На этот раз в копилку сборной Казахстана отправилась «бронза» в индивидуальной гонке с раздельным стартом», - сообщила пресс-служба Федерации велоспорта Казахстана.

    Ранее Султанова завоевала золотые медали в дисциплинах «омниум», скретч и индивидуальной гонке преследования.


    Фото: sports.kz


    #Спорт #Турция #Велоспорт
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