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    Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева победила на старте турнира в Индии

    24 Января 2023, 21:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева сыграла матч первого круга на хардовом турнире в Пуне (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанская теннисистка одержала победу над российской спортсменкой Екатериной Рейнгольд в трех сетах с общим счетом 0:6, 6:2, 7:6.

    Данная встреча проходила на стадии 1/16 финала индийского турнира. Во встрече 1/8 финала Куламбаева встретится с японкой Эри Симидзу.

    Казахстанская теннисистка на данный момент занимает 483-ю позицию рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде, тогда как Рейнгольд располагается на 294-й строчке.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Индия Теннис
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