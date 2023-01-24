Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева победила на старте турнира в Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева сыграла матч первого круга на хардовом турнире в Пуне (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская теннисистка одержала победу над российской спортсменкой Екатериной Рейнгольд в трех сетах с общим счетом 0:6, 6:2, 7:6.

Данная встреча проходила на стадии 1/16 финала индийского турнира. Во встрече 1/8 финала Куламбаева встретится с японкой Эри Симидзу.

Казахстанская теннисистка на данный момент занимает 483-ю позицию рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде, тогда как Рейнгольд располагается на 294-й строчке.





Фото: sports.kz