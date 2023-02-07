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    Казахстанская теннисистка Томирис Нуржан выиграла турнир в Испании

    7 Февраля 2023, 11:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14-летняя казахстанская теннисистка Томирис Нуржан стала победительницей престижного турнира Open Banc Sabadell U-14 Champion в Барселоне (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В финале казахстанка сломила сопротивление местной теннисистки со счетом 6:4, 6:2. Приз чемпионке вручил лично мэр Каталонии и отметил невероятную волю к победе нашей теннисистки.

    Благодаря этой победе, Томирис наряду с еще восемью сильнейшими теннисистками в апреле текущего года сыграет на турнире в Барселоне, который будет идти параллельно с АТР 500 в этом городе.

    Источник: КТФ


    Фото: olympic.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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